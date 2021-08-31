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Міжнародні резерви України досягли максимуму за 9 років завдяки коштам від МВФ

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Україна, Вівторок 31 серпня 2021 10:52
Міжнародні резерви України досягли максимуму за 9 років завдяки коштам від МВФ Фото: Міжнародні резерви України зросли до 31,5 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародні резерви Національного банку збільшилися минулого тижня до 31,5 млрд доларів. Це сума з урахуванням отриманих від Міжнародного валютного фонду коштів за результатами розподілу СПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради НБУ Богдана Данилишина у Facebook.

Як зазначив Данилишин, "це дозволило досягти 100% відповідності міжнародних резервів НБУ мінімально необхідному рівню за композитним критерієм МВФ".

Таким чином, розмір резервів досяг максимуму за дев'ять років. Більший розмір був на 1 травня 2012 року - 31,661 млрд доларів.

Міжнародні резерви України досягли максимуму за 9 років завдяки коштам від МВФ

bank.gov.ua

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд перерахував Україні 2,7 млрд доларів за рахунок додаткової емісії спеціальних прав запозичення (SDR) на 650 млрд доларів. МВФ виділяє ці кошти всім країнам-членам фонду на відновлення економіки після коронакризи.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів планує направити кошти з 2,7 млрд доларів від МВФ на соціальні виплати.

Відзначимо, в липні Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів України до кінця 2021 року на 1,5 млрд доларів до 31,3 млрд доларів.

Розмір міжнародних резервів України протягом липня 2021 року зріс на 593 млн доларів (на 2,1%). На 1 серпня розмір резервів склав 28,951 млрд доларів.

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Національний банк України МВФ
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