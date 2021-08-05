Міжнародні резерви України зросли завдяки позиці Мінфіну

Розмір міжнародних резервів України протягом липня 2021 року зріс на 593,39 млн доларів (на 2,1%). На 1 серпня розмір резервів склав 28 951,09 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

З початку року резерви скоротилися на 181,8 млн доларів (на 0,6%).

Як зазначили в прес-службі НБУ, валютні надходження на користь уряду склали 665,8 млн доларів (в еквіваленті), зокрема 525,8 млн доларів - від додаткового випуску єврооблігацій, а 140 млн доларів (в еквіваленті) - від розміщення внутрішніх держоблігацій (ОВДП).

Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 416,9 млн доларів (в еквіваленті), з яких 368,9 млн доларів (в еквіваленті) - на обслуговування та погашення ОВДП, решта коштів - на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті.

Водночас викуп надлишку валюти на міжбанку дав змогу Національному банку поповнити резерви на 188,0 млн доларів, додали в НБУ.