Міжнародні футбольні матчі в Києві пройдуть з глядачами: список

Комісія з надзвичайних ситуацій Києва дозволила провести матчі збірної України по футболу з глядачами. Однак, вони зможуть зайняти лише 30% місць на стадіоні.
Про це заявив на своєму Telegram-каналі мер міста Віталій Кличко.
Мова йде про такі матчі:
Зазначається, усі ці матчі будуть проходити із дотриманням протиепідемічних вимог та правил.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я дозволив провести матчі українських команд в єврокубках і національної збірної з глядачами.
Також РБК-Україна писало, що Українська асоціація футболу затвердила протокол для проведення матчів в умовах карантину. У цьому протоколі прописані норми з урахуванням санітарних вимог.
Крім того, національна збірна України 5 жовтня відправиться на товариський матч проти збірної Франції без гравців "Шахтаря".