Международные футбольные матчи в Киеве пройдут со зрителями, - Кличко

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева разрешила провести матчи сборной Украины по футболу со зрителями. Однако, они смогут занять лишь 30% мест на стадионе.
Об этом заявил на своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.
Речь идет о таких матчах:
Отмечается, все эти матчи будут проходить с соблюдением противоэпидемических требований и правил.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения разрешило провести матчи украинских команд в еврокубках и национальной сборной со зрителями.
Также РБК-Украина писало, что Украинская ассоциация футбола утвердила протокол для проведения матчей в условиях карантина. В этом протоколе прописаны нормы с учетом санитарных требований.
Кроме того, национальная сборная Украины 5 октября отправится на товарищеский матч против сборной Франции без игроков "Шахтера".