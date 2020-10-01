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В УАФ підтвердили, що міжнародні матчі в Україні пройдуть з глядачами

Україна, Четвер 01 жовтня 2020 22:35
В УАФ підтвердили, що міжнародні матчі в Україні пройдуть з глядачами
Фото: глядачі на трибунах "Славутич-Арени" перед матчем Зоря - Шахтар (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Роман Тверденко

Матчі українських команд у єврокубках, а також ігри збірної України пройдуть з глядачами. Дозвіл на це надало Міністерство охорони здоров'я.

Про це заявив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Він зазначив, що УАФ вела перемовини тривалий час з МОЗ і раніше вони були успішними, коли було отримано дозвіл на проведення матчів УПЛ з обмеженою кількістю глядачів.

"Матчі збірної України проти Німеччини та Іспанії на НСК "Олімпійський", як і інші матчі Ліги націй, зможуть відвідати глядачі", - написав Павелко.

"Півроку спільно з Міністерством охорони здоров'я ми вели безперервну роботу, працювали над медичним протоколом і змогли вже в середині літа повернути вболівальників на матчі плей-офф УПЛ. Пізніше нам вдалося отримати дозвіл на проведення міжнародних матчів за участю глядачів", - зазначив президент УАФ.

Наступного тижня збірна України зіграє два матчі - товариський проти Франції 7 жовтня на виїзді та з Німеччиною в Лізі націй 10-го. 13-го жовтня команда Андрія Шевченка зіграє з Іспанією.

Нагадаємо, сьогодні УЄФА затвердив дозвіл заповнювати стадіони на 30% місткості на матчах в єврокубках і збірних. Там уточнили, що це буде можливо з дозволу влади в кожній з європейських країн.

РБК-Україна вже писало, що в Україні дозволено пускати вболівальників на стадіони в регіонах "зеленої" та "жовтої" зони карантину. Трибуни можуть заповнюватися на 25%.

Також сьогодні стали відомі суперники "Динамо" і "Шахтаря" в груповому етапі Ліги чемпіонів.

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