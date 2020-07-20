Міжнародна група відреагувала на передачу "чорних скриньок" літака МАУ у Францію

Фото: авіакатастрофа в Ірані (скрін відео youtube.com/MNS.GOV.UA)

Міжнародна група вимагає повного та прозорого розслідування

Міжнародна група з координації допомоги жертвам авіакатастрофи в Ірані вітає передачу бортових самописців до французького Бюро з розслідування й аналізу безпеки цивільної авіації. Вона вимагає повного та прозорого розслідування.

Відповідна заява опублікована на сайті українського Міністерства закордонних справ.

Міжнародна група продовжує роботу задля забезпечення прозорості, відповідальності та справедливості, включаючи виплату компенсацій сім’ям жертв авіакатастрофи.

"Цей крок є давно очікуваним, хоча й лише одним з кроків в напрямку завершення технічного розслідування", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сподівається на швидку розшифровку "чорних ящиків" збитого літака МАУ.

Зазначимо, Франція підтвердила отримання "чорних скриньок" літака МАУ від іранської сторони.

Раніше гендиректор з правових та міжнародних питань Національної авіаційної організації Іранку Мохаммад Шарафі пояснив затримку з відправкою "чорних скриньок" літака МАУ до Франції.