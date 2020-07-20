Зеленський сподівається на швидку розшифровку "чорних скриньок" літака МАУ

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Терміни розшифровки залежать від технічного стану бортових самописців

Президент України Володимир Зеленський сподівається на швидку розшифровку "чорних ящиків" збитого літака МАУ, які були передані французькому Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації. При цьому строки розшифровки залежать від технічного стану самописців.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці президента у Facebook.

Зокрема, Зеленський привітав передачу бортових самописців літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ французькій стороні.

"Це правильний крок у напрямку завершення розслідування збиття літака. Рідні та близькі загиблих у цій страшній трагедії мають знати правду. Також вони повинні отримати належні компенсації від іранської сторони. Іран має провести повне, прозоре і незалежне розслідування у відповідності з міжнародними стандартами", - зауважив Зеленський.

Він також підкреслив, що "ящики" прибули до Ліона ще в суботу в умовах підвищеної секретності і вже знаходяться в лабораторії. А в процесі розшифровки беруть участь експерти українського Національного бюро розслідування авіакатастроф.

"Упевнений, що бездоганна репутація французького Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації та участь кращих канадських, американських та українських експертів забезпечить максимальний рівень міжнародного визнання результатів такого дослідження. Україна з нетерпінням чекає результатів розшифровки "чорних скриньок" і початку переговорного процесу з Іраном. Всі винні понесуть відповідальність. Справедливість буде встановлено", - додав президент.

Нагадаємо, на вихідних Франція підтвердила отримання "чорних скриньок" літака МАУ від іранської сторони.

Раніше офіційний Тегеран пояснив затримку з передачею самописців пандемією COVID-19.

Авіакатастрофа літака МАУ сталася 8 січня 2020 року, через кілька днів Іран визнав, що його військові збили пасажирський борт. В результаті трагедії загинуло 176 осіб.