Международная группа отреагировала на передачу "черных ящиков" самолета МАУ во Францию

Международная группа требует полного и прозрачного расследования
Международная группа по координации помощи жертвам авиакатастрофы в Иране приветствует передачу бортовых самописцев французскому Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Она требует полного и прозрачного расследования.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского Министерства иностранных дел.
Международная группа продолжает работу для обеспечения прозрачности, ответственности и справедливости, включая выплату компенсаций семьям жертв авиакатастрофы.
"Этот шаг является давно ожидаемым, хотя и только одним из шагов в направлении завершения технического расследования", - говорится в заявлении.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский надеется на скорую расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета МАУ.
Отметим, что Франция подтвердила получение "черных ящиков" самолета МАУ от иранской стороны.
Ранее гендиректор по правовым и международным вопросам Национальной авиационной организации Иранку Мохаммад Шараф объяснил задержку с отправкой "черных ящиков" самолета МАУ во Францию.