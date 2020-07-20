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Международная группа отреагировала на передачу "черных ящиков" самолета МАУ во Францию

Париж, Понедельник 20 июля 2020 14:16
Международная группа отреагировала на передачу "черных ящиков" самолета МАУ во Францию
Фото: авиакатастрофа в Иране (скрин видео youtube.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасия Рокитна

Международная группа требует полного и прозрачного расследования

Международная группа по координации помощи жертвам авиакатастрофы в Иране приветствует передачу бортовых самописцев французскому Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Она требует полного и прозрачного расследования.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского Министерства иностранных дел.

Международная группа продолжает работу для обеспечения прозрачности, ответственности и справедливости, включая выплату компенсаций семьям жертв авиакатастрофы.

"Этот шаг является давно ожидаемым, хотя и только одним из шагов в направлении завершения технического расследования", - говорится в заявлении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский надеется на скорую расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета МАУ.

Отметим, что Франция подтвердила получение "черных ящиков" самолета МАУ от иранской стороны.

Ранее гендиректор по правовым и международным вопросам Национальной авиационной организации Иранку Мохаммад Шараф объяснил задержку с отправкой "черных ящиков" самолета МАУ во Францию.

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