Міжбанк закрився зниженням курсу долара

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Долар коштує дешевше 27 грн

Курс долара на міжбанку в продажу 27 лютого 2019 року знизився на 13 копійок до 26,90 грн/долар, курс купівлі до 26,88 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 30,62 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,8800 - 26,9000 грн/долар, євро 30,5894 - 30,6235 грн/євро, російський рубль 0,4075 - 0,4082 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8800 26,9000

EUR/UAH 30,5894 30,6235

RUB/UAH 0,4075 0,4082

Нагадаємо, 26 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0050 - 27,0300 грн/долар, євро 30,6857 - 30,7087 грн/євро, російський рубль 0,4107 - 0,4113 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 27 лютого склало 27,00 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,0067 гривень за долар, що на 3 копійки вище, ніж встановлений 26 лютого (26,9784 за долар).

Національний банк України (НБУ) на 28 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,99 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 лютого встановлено на такому рівні: 2699,2764 гривень за 100 доларів (+1,0136 гривень).