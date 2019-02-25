Міжбанк закрився зниженням курсу долара

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Долар коштує дешевше 27 грн

Курс долара на міжбанку в продажу 25 лютого 2019 року знизився на 9 копійок до 26,93 грн/долар, курс купівлі до 26,90 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 30,56 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,9000 - 26,9300 грн/долар, євро 30,5341 - 30,5682 грн/євро, російський рубль 0,4113 - 0,4120 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,9000 26,9300

EUR/UAH 30,5341 30,5682

RUB/UAH 0,4113 0,4120

Нагадаємо, 22 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0050 - 27,0250 грн/долар, євро 30,6047 - 30,6274 грн/євро, російський рубль 0,4128 - 0,4133 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 25 лютого склала 26,99 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,9986 гривень за долар, що на 2 копійки вище, ніж встановлений 22 лютого (27,0174 за долар).

Національний банк України (НБУ) на 26 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,99 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 лютого встановлено на такому рівні: 2699,0656 гривень за 100 доларів (-2,6656 гривень).