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Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Новини » Фінанси    22.02.2019 - 17:16
Міжбанк закрився зниженням курсу долара
Фото: колаж (Pixabay)

Долар коштує трохи дорожче 27 грн

Курс долара на міжбанку в продаж 22 лютого 2019 року знизився на 2 копійки до 27,02 грн/долар, курс купівлі до 27,00 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 30,62 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,0050 - 27,0250 грн/долар, євро 30,6047 - 30,6274 грн/євро, російський рубль 0,4128 - 0,4133 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,0050     27,0250

EUR/UAH     30,6047     30,6274

RUB/UAH     0,4128       0,4133

Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 21 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0200 - 27,0450 грн/долар, євро 30,6514 - 30,6771 грн/євро, російський рубль 0,4123 - 0,4129 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 22 лютого склало 27,01 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,0174 гривень за долар, що на 2 копійки вище, ніж встановлений 21 лютого (26,9995 за долар).

Національний банк України (НБУ) на 25 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,01 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 лютого встановлено на такому рівні: 2701,7312 гривень за 100 доларів (+1,4682 гривень).

НБУ підвищив офіційний курс долара Курс долара знизився на міжбанку
Теми: Курс долара
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