Міжбанк закрився невеликим зниженням курсу долара

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Долар подешевшав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку в продаж 21 лютого 2019 року знизився на 1 копійку до 27,04 грн/долар, курс купівлі до 27,02 грн/долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 30,67 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,0200 - 27,0450 грн/долар, євро 30,6514 - 30,6771 грн/євро, російський рубль 0,4123 - 0,4129 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0200 27,0450

EUR/UAH 30,6514 30,6771

RUB/UAH 0,4123 0,4129

Нагадаємо, 20 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0350 - 27,0550 грн/долар, євро 30,6522 - 30,6749 грн/євро, російський рубль 0,4110 - 0,4115 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 21 лютого склало 29,99 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,9995 гривень за долар, що на 10 копійок нижче, ніж встановлений 20 лютого (27,0933 за долар).

Національний банк України (НБУ) на 22 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,00 грн/долар, що на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 лютого встановлено на такому рівні: 2700,263 гривень за 100 доларів (-8,4933 гривень).