НБУ підвищив довідковий курс долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара виріс на 2 копійки

Довідкове значення курсу долара на 22 лютого склало 27,01 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,0174 гривень за долар, що на 2 копійки вище, ніж встановлений 21 лютого (26,9995 за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 22 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу залишився на рівні 27,04 грн/долар, курс купівлі - 27,02 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 30,68 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 27,12 гривень за долар, купівлі на 4 копійки до 26,94 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки до 30,85 гривень за євро.