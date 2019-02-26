Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар коштує дорожче 27 грн

Курс долара на міжбанку у продажу 26 лютого 2019 року виріс на 10 копійок до 27,03 грн/долар, курс купівлі до 27,00 грн/долар. Курс євро в продажу зріс на 14 копійок до 30,70 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,0050 - 27,0300 грн/долар, євро 30,6857 - 30,7087 грн/євро, російський рубль 0,4107 - 0,4113 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0050 27,0300

EUR/UAH 30,6857 30,7087

RUB/UAH 0,4107 0,4113

Нагадаємо, 25 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,9000 - 26,9300 грн/долар, євро 30,5341 - 30,5682 грн/євро, російський рубль 0,4113 - 0,4120 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 26 лютого склало 26,97 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,9784 гривень за долар, що на 2 копійки нижче, ніж встановлений 25 лютого (26,9986 за долар).

Національний банк України (НБУ) на 27 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,98 грн/долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 лютого встановлено на такому рівні: 2698,2628 гривень за 100 доларів (-0,8028 гривень).