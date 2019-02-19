Міжбанк закрився невеликим зниженням курсу долара

Фото: колаж (Pixabay)

Долар подешевшав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку у продажу 19 лютого 2019 року знизився на 2 копійки до 27,17 грн/долар, курс купівлі до 27,15 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 30,75 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,1500 - 27,1700 грн/долар, євро 30,7365 - 30,7564 грн/євро, російський рубль 0,4100 - 0,4108 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,1500 27,1700

EUR/UAH 30,7365 30,7564

RUB/UAH 0,4100 0,4108

Нагадаємо, 18 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,1750 - 27,1950 грн/долар, євро 30,7729 - 30,7901 грн/євро, російський рубль 0,4102 - 0,4109 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 19 лютого склало 27,17 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,1744 гривень за долар, що на 1 копійку нижче, ніж встановлений 18 лютого (27,1894 за долар).

Національний банк України (НБУ) на 20 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,17 грн/долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 лютого встановлено на такому рівні: 2717,3251 гривень за 100 доларів (-1,2663 гривень).