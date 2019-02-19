НБУ знизив офіційний курс долара

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Курс долара впав на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 20 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,17 грн/долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 20 лютого встановлено на такому рівні: 2717,3251 гривень за 100 доларів (-1,2663 гривень).

При цьому курс долара на 19 лютого складає 2718,5914 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 19 лютого склало 27,17 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,1744 гривень за долар, що на 1 копійку нижче, ніж встановлений 18 лютого (27,1894 за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 19 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 27,18 грн/долар, курс купівлі до 27,15 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 30,75 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 27,23 гривень за долар, купівлі на 4 копійки до 27,04 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 30,91 гривень за євро.