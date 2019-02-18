Міжбанк закрився невеликим зниженням курсу долара

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Долар подешевшав на 6 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 18 лютого 2019 року знизився на 6 копійок до 27,19 грн/долар, курс купівлі до 27,17 грн/долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 30,79 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в 27,1750 - 27,1950 грн/долар, євро 30,7729 - 30,7901 грн/євро, російський рубль 0,4102 - 0,4109 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,1750 27,1950

EUR/UAH 30,7729 30,7901

RUB/UAH 0,4102 0,4109

Нагадаємо, 15 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,2200 - 27,2500 грн/долар, євро 30,6745 - 30,7053 грн/євро, російський рубль 0,4082 - 0,4091 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 18 лютого склало 27,18 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,1894 гривень за долар, що на 7 копійок нижче, ніж встановлений 15 лютого (27,2507 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 19 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,18 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 лютого встановлено на такому рівні: 2718,5914 гривень за 100 доларів (-6,198 гривень).