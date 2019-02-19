НБУ знизив довідковий курс долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара знизився на 1 копійку

Довідкове значення курсу долара на 19 лютого склало 27,17 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,1744 гривень за долар, що на 1 копійку нижче, ніж встановлений 18 лютого (27,1894 за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 19 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 27,18 грн/долар, курс купівлі до 27,15 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 30,75 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 27,23 гривень за долар, купівлі на 4 копійки до 27,04 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 30,91 гривень за євро.