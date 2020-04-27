Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 27 квітня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,15 гривень за долар, курс купівлі до 27,11 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 29,43 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,1100 - 27,1500 грн/долар, євро 29,3980 - 29,4387 грн/євро, російський рубль 0,3638 - 0,3645 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,1100 27,1500 EUR/UAH 29,3980 29,4387 RUB/UAH 0,3638 0,3645

Нагадаємо, 24 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,1000 - 27,1400 грн/долар, євро 29,2652 - 29,3057 грн/євро, російський рубль 0,3640 - 0,3648 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 27 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,14 гривень за долар, що на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 квітня встановлено на такому рівні: 27,1441 гривень за 1 долар (+0,1304 грн). При цьому курс долара на 24 квітня становить 27,0137 гривень за 1 долар.

протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1-27,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,1/27,4 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 10,0% до 8,0% річних з 24 квітня 2020 року. Зниження центральним банком ключової ставки зазвичай призводить до девальвації національної валюти, проте поки торги показують відсутність значимої реакції валютного ринку на це рішення НБУ.