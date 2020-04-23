НБУ різко знизив облікову ставку

Фото: Яків Смолій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк має намір допомогти економіці більш дешевими грошима

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 10,0% до 8,0% річних з 24 квітня 2020 року. Про це на брифінгу повідомив глава НБУ Яків Смолій.

Як зазначив Смолій, продовження пом'якшення монетарної політики має на меті подальшу підтримку економіки в умовах пандемії та карантинних заходів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 11,0% до 10,0% річних з 13 березня 2020 року. В НБУ обґрунтували зниження облікової ставки під час кризи тим, що пом'якшення монетарної політики для підтримки економіки України.

Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що НБУ готовий підтримати банки ліквідністю, тобто засобами при необхідності. За його словами, у свою чергу банки повинні направляти ці кошти на кредитування бізнесу і українців, що також буде стимулювати економіку.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у березні 2020 року порівняно з лютим, виросли на 0,8%. При цьому в річному вимірі (до березня 2019 року) інфляція сповільнилася до 2,3% з 2,4% у лютому 2020 року.