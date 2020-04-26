Аналітики прогнозують зростання курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар може подорожчати після тривалого зниження

Протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, аналітик Альпарі.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1-27,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,1/27,4 грн", - повідомив він.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився по-різному. Запізнюється офіційний курс ще знижувався, а на інших сегментах ринку долар незначно зріс.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,20 до 27,01 грн (-0,7%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 27,06/27,09 до 27,10/27,13 (+0,1%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках змінилися за тиждень з 27,03/27,38 до 27,05/27,38 (+0,05%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 1,3% до 1,2% за рахунок зростання курсу покупки при незмінному курсі продажу.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 10,0% до 8,0% річних з 24 квітня 2020 року. Зниження центральним банком ключової ставки зазвичай призводить до девальвації національної валюти, проте поки торги показують відсутність значимої реакції валютного ринку на це рішення НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 21-24 квітня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 28,6 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти. Таким чином, чиста купівля скоротилася до 28,6 млн доларів порівняно з 67,5 млн доларів тижнем раніше.