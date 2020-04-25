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Експерт пояснив вплив облікової ставки на курс гривні до долара

Новини » Фінансова криза 2020     25.04.2020 - 10:10
Експерт пояснив вплив облікової ставки на курс гривні до долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зниження облікової ставки центробанку має призвести до девальвації, але поки цього не відбувається

Зниження центральним банком ключової ставки зазвичай призводить до девальвації національної валюти. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, НБУ в четвер, 23 квітня, прийняв рішення знизити облікову ставку на 2 в.п. до 8%.

"Правління Нацбанку приймало рішення про зниження облікової ставки в умовах, коли інфляційний тиск є помірним, а економіка потребує суттєвої підтримки через негативний вплив карантинних заходів на показники ділової активності, споживання і зайнятості населення", - підкреслив він.

За його словами, саме зниження ставки було цілком очікуваним, проте величина цього зниження, 2 процентних пункти, виявилася трохи вище очікувань.

"Звичайно, за інших рівних умов, зниження процентної ставки призводить до зниження національної валюти. Але не цього разу. Торги у другій половині четверга і п'ятницю показують відсутність значимої реакції валютного ринку на це рішення НБУ", - повідомив аналітик.

Іосуб вважає, зниження ставки зараз - очевидно, антикризова міра, яка покликана підтримати економіку без істотного збільшення інфляційних ризиків.

"До зниження ставок (іноді навіть позапланового, екстреного) вдавалися останні місяці більшість країн світу, і Україна не стала винятком", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 10,0% до 8,0% річних з 24 квітня 2020 року.

Нагадаємо Курс долара на міжбанку в продаж 24 квітня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,14 гривень за долар, курс купівлі до 27,10 гривень за долар.

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Теми: Курс долара
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