НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар виріс після тривалого зниження

Національний банк України (НБУ) на 27 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,14 гривень за долар, що на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 27 квітня встановлено на такому рівні: 27,1441 гривень за 1 долар (+0,1304 грн). При цьому курс долара на 24 квітня становить 27,0137 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 24 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,10 гривень за долар, курс купівлі до 27,07 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 19 копійок до 29,09 гривень за євро. Однак до 12:30 курс виріс до 27,15-27,17 гривень за долар.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 24 квітня довідковий курс на рівні 27,14 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 23 квітня (26,99 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 24 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 9 копійок до 27,40 гривень за долар, курс євро знизився на 3 копійки до 29,51 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,04 (26,97 - 23 квітня), продажу - 27,40 (27,31 - 23 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,93 (28,98 - 23 квітня), продажу - 29,51 (29,54 - 23 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,14 (3,14 - 23 квітня), продажу 3,67 (3,63 - 23 квітня) грн за 10 рублів.