Курс долара трохи зріс на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку в продаж 24 квітня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,14 гривень за долар, курс купівлі до 27,10 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки до 29,30 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,1000 - 27,1400 грн/долар, євро 29,2652 - 29,3057 грн/євро, російський рубль 0,3640 - 0,3648 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,1000 27,1400 EUR/UAH 29,2652 29,3057 RUB/UAH 0,3640 0,3648

Нагадаємо, 23 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0900 - 27,1300 грн/долар, євро 29,2382 - 29,2814 грн/євро, російський рубль 0,3628 - 0,3535 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 24 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 9 копійок до 27,40 гривень за долар, курс євро знизився на 3 копійки до 29,51 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,04 (26,97 - 23 квітня), продажу - 27,40 (27,31 - 23 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,93 (28,98 - 23 квітня), продажу - 29,51 (29,54 - 23 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,14 (3,14 - 23 квітня), продажу 3,67 (3,63 - 23 квітня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 27 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,14 гривень за долар, що на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 квітня встановлено на такому рівні: 27,1441 гривень за 1 долар (+0,1304 грн). При цьому курс долара на 24 квітня становить 27,0137 гривень за 1 долар.