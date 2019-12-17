Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 17 грудня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 23,49 гривень за долар, курс купівлі до 23,47 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 26,15 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,4700 - 23,4900 грн/долар, євро 26,1314 - 26,1537 грн/євро, російський рубль 0,3752 - 0,3756 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,4700 23,4900 EUR/UAH 26,1314 26,1537 RUB/UAH 0,3752 0,3756

Нагадаємо, 16 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,4950 - 23,5150 грн/долар, євро 26,1890 - 26,2168 грн/євро, російський рубль 0,3758 - 0,3764 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 17 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,4903 гривень за долар, що майже на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 грудня встановлено на такому рівні: 2349,0376 гривень за 100 доларів (-0,7620 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 16 грудня - 2349,7996 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, 16 грудня Члени правління Національного банку України і міністри економічного блоку уряду обговорили монетарну політику в рамках Меморандуму про взаємодію, підписаного в жовтні. У рамках зустрічі мова йшла переважно про зміцненні курсу гривні та його вплив на інфляцію й економічне зростання

Аналітики протягом цього тижня прогнозують зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,4/23,6 грн.