Курс долара впав до нового мінімуму з січня 2016 року

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар продовжує дешевшати, але темпи сповільнилися

Національний банк України (НБУ) на 17 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,4903 гривень за долар, що майже на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 17 грудня встановлено на такому рівні: 2349,0376 грівень за 100 доларів (-0,7620 гривень).

При цьому курс долара на 16 грудня становить 2349,7996 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 16 грудня - 2349,7996 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.

bank.gov.ua

Нагадаємо, 16 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 0,5 коп. до 23,49 гривень за долар, курс купівлі до 23,47 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 26,16 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 16 грудня довідковий курс на рівні 23,48 грн/долар, знизивши його порівняно з 13 грудня (23,49). Довідковий курс впав до нового мінімуму з початку 2019 року.

У той же час в обмінних пунктах України 16 грудня курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 23,53 гривень за долар, курс євро знизився на 4 копійки до 26,25 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,31 (23,35 - 13 грудня), продажу - 23,53 (23,55 - 13 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,88 (25,93 - 13 грудня), продажу - 26,25 (26,29 - 13 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,46 (3,46 - 13 грудня), продажу 3,78 (3,79 - 13 грудня) грн за 10 рублів.