Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 17 декабря 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 23,49 гривен за доллар, курс в покупке до 23,47 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 26,15 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,4700 - 23,4900 грн/доллар, евро 26,1314 - 26,1537 грн/евро, российский рубль 0,3752 - 0,3756 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,4700 23,4900 EUR/UAH 26,1314 26,1537 RUB/UAH 0,3752 0,3756

Напомним, 16 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,4950 - 23,5150 грн/доллар, евро 26,1890 - 26,2168 грн/евро, российский рубль 0,3758 - 0,3764 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,4903 гривен за доллар, что почти на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 декабря установлен на таком уровне: 2349,0376 гривен за 100 долларов (-0,7620 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 16 декабря - 2349,7996 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.

Напомним, 16 декабря Члены правления Национального банка Украины и министры экономического блока правительства обсудили монетарную политику в рамках Меморандума о взаимодействии, подписанного в октябре. В рамках встречи речь шла преимущественно об укреплении курса гривны и его влиянии на инфляцию и экономический рост

Аналитики в течение этой недели прогнозируют снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,4/23,6 грн.