Аналітики прогнозують подальше зниження курсу долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тенденція до зниження курсу долара продовжиться

Протягом наступного тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,4/23,6 грн", - сказав він.

Як зазначив аналітик, Нацбанк України в черговий раз пояснив причини зміцнення гривні, причому, деякі з добре раніше відомих факторів втратили свою важливість. За словами регулятора, основними джерелами надлишкової пропозиції валюти з жовтня по поточний момент є надходження від українського експорту, зокрема завдяки рекордному врожаю зернових і олійних культур, і продаж засобів від валютних залучень державних компаній. Приплив коштів іноземних інвесторів в ОВДП тривав, але не мав визначального впливу на валютний ринок, на відміну від попередніх місяців.

За даними Альпарі, за минулий тиждень курс долара до гривні помітно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,9-1,3%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 23,88 грн до 23,56 грн (-1,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 23,70/23,72 до 23,49/23,50 (-0,9%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 23,60/23,86 до 23,34/23,58 (-1,1%/-1,2%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 1,1% до 1,0% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу у порівнянні з покупкою.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається в 2019 році, містить більше позитивних наслідків ніж негативних.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що курс долара в наступному році навряд чи впаде до рівня 20 гривень.