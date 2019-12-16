Курс долара виріс на закритті міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар торгується біля рівня 23,50 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 16 грудня 2019 року виріс на 2 копійки до 23,51 гривень за долар, курс купівлі до 23,49 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 26,21 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,4950 - 23,5150 грн/долар, євро 26,1890 - 26,2168 грн/євро, російський рубль 0,3758 - 0,3764 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,4950 23,5150 EUR/UAH 26,1890 26,2168 RUB/UAH 0,3758 0,3764

Нагадаємо, 13 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,4850 - 23,4950 грн/долар, євро 26,1814 - 26,1922 грн/євро, російський рубль 0,3746 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 16 грудня курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 23,53 гривень за долар, курс євро знизився на 4 копійки до 26,25 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,31 (23,35 - 13 грудня), продажу - 23,53 (23,55 - 13 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,88 (25,93 - 13 грудня), продажу - 26,25 (26,29 - 13 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,46 (3,46 - 13 грудня), продажу 3,78 (3,79 - 13 грудня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 17 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,4903 гривень за долар, що майже на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 17 грудня встановлено на такому рівні: 2349,0376 гривень за 100 доларів (-0,7620 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 16 грудня - 2349,7996 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.