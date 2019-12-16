Курс долара виріс на закритті міжбанку

Долар торгується біля рівня 23,50 гривень
Курс долара на міжбанку в продаж 16 грудня 2019 року виріс на 2 копійки до 23,51 гривень за долар, курс купівлі до 23,49 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 26,21 гривень за євро.
За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,4950 - 23,5150 грн/долар, євро 26,1890 - 26,2168 грн/євро, російський рубль 0,3758 - 0,3764 грн/рубль.
|
Валюта
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Bid
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Offer
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USD/UAH
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23,4950
|
23,5150
|
EUR/UAH
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26,1890
|
26,2168
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RUB/UAH
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0,3758
|
0,3764
Нагадаємо, 13 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,4850 - 23,4950 грн/долар, євро 26,1814 - 26,1922 грн/євро, російський рубль 0,3746 грн/рубль.
У той же час в обмінних пунктах України 16 грудня курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 23,53 гривень за долар, курс євро знизився на 4 копійки до 26,25 гривень за євро.
На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,31 (23,35 - 13 грудня), продажу - 23,53 (23,55 - 13 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,88 (25,93 - 13 грудня), продажу - 26,25 (26,29 - 13 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,46 (3,46 - 13 грудня), продажу 3,78 (3,79 - 13 грудня) грн за 10 рублів.
Національний банк України (НБУ) на 17 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,4903 гривень за долар, що майже на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Офіційний курс гривні до долара на 17 грудня встановлено на такому рівні: 2349,0376 гривень за 100 доларів (-0,7620 гривень).
Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 16 грудня - 2349,7996 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.