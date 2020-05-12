Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 12 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,85 гривень за долар, курс купівлі до 26,8300 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 29,03 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,8300 - 26,8500 грн/долар, євро 29,0085 - 29,0302 грн/євро, російський рубль 0,3655 - 0,3661 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,8300 26,8500 EUR/UAH 29,0085 29,0302 RUB/UAH 0,3655 0,3661

Нагадаємо, 8 травня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8150 - 26,8400 грн/долар, євро 29,0299 - 29,0569 грн/євро, російський рубль 0,3660 - 0,3665 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 12 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,81 гривень за долар, що менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 травня встановлено на такому рівні: 26,8196 гривень за 1 долар (+0,0011 грн). При цьому курс долара на 8 травня становить 26,8185 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 4-8 травня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 199,1 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти. Таким чином, чиста купівля зросла 1,7 рази порівняно з 115,5 млн доларів тижнем раніше.

Аналітики прогнозують протягом найближчого тижня помірне зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,6/26,9 грн.