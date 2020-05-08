НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку в 1,7 рази

Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Центробанк поповнив резерви ще на 200 млн доларів

Національний банк України протягом тижня 4-8 травня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 199,1 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, чиста купівля зросла 1,7 рази порівняно з 115,5 млн доларів тижнем раніше.

За даними центробанку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 268,4 2 млн доларів і продав на 2 793,1 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чистий продаж валюти Нацбанком склав 524,7 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2020 року витратив на підтримку курсу національної валюти майже 2,2 млрд доларів. За місяць НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 264,0 млн доларів і продав 2 453,6 млн доларів, чистий продаж склала 2 189,6 млн доларів.

Однак після зміни тренду на ринку НБУ відновив купівлю валюти в резерви. Всього за квітень НБУ поповнив резерви на 678,8 млн доларів. Протягом квітня купив на міжбанку валюти на 723,30 млн доларів і продав на 44,50 млн доларів.