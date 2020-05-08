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Міжбанк закрився невеликим зростанням курсу долара

Новини » Економіка     08.05.2020 - 17:40
Міжбанк закрився невеликим зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку в продаж 8 травня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 26,84 гривень за долар, курс купівлі до 26,81 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 29,05 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,8150 - 26,8400 грн/долар, євро 29,0299 - 29,0569 грн/євро, російський рубль 0,3660 - 0,3665 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,8150

26,8400

EUR/UAH

29,0299

29,0569

RUB/UAH

0,3660

0,3665

Міжбанк закрився невеликим зростанням курсу долара

Нагадаємо, 7 травня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8000 - 26,8200 грн/долар, євро 28,8877 - 28,9092 грн/євро, російський рубль 0,3625 - 0,3629 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 8 травня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 27,03 гривень за долар, курс євро знизився на 1 копійку до 29,21 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,75 (26,79 - 7 травня), продажу - 27,03 (27,07 - 7 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,73 (28,73 - 7 травня), продажу - 29,21 (29,22 - 7 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,19 (3,19 - 7 травня), продажу 3,67 (3,67 - 7 травня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 12 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,81 гривень за долар, що менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 травня встановлено на такому рівні: 26,8196 гривень за 1 долар (+0,0011 грн). При цьому курс долара на 8 травня становить 26,8185 гривень за 1 долар.

Теги Курс долара Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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