НБУ трохи підвищив офіційний курс долара на 12 травня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав менш ніж на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 12 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,81 гривень за долар, що менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 12 травня встановлено на такому рівні: 26,8196 гривень за 1 долар (+0,0011 грн). При цьому курс долара на 8 травня становить 26,8185 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 8 травня міжбанківський валютний ринок відкрився невеликим зростанням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,5 копійок до 26,8250 гривень за долар, курс купівлі до 26,8000 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 29,06 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 8 травня довідковий курс на рівні 26,81 грн/долар, знизивши його порівняно з 7 травня (26,82 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 8 травня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 27,03 гривень за долар, курс євро знизився на 1 копійку до 29,21 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,75 (26,79 - 7 травня), продажу - 27,03 (27,07 - 7 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,73 (28,73 - 7 травня), продажу - 29,21 (29,22 - 7 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,19 (3,19 - 7 травня), продажу 3,67 (3,67 - 7 травня) грн за 10 рублів.