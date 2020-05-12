Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 12 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,85 гривен за доллар, курс в покупке до 26,8300 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 29,03 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,8300 - 26,8500 грн/доллар, евро 29,0085 - 29,0302 грн/евро, российский рубль 0,3655 - 0,3661 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,8300 26,8500 EUR/UAH 29,0085 29,0302 RUB/UAH 0,3655 0,3661

Напомним, 8 мая 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8150 - 26,8400 грн/доллар, евро 29,0299 - 29,0569 грн/евро, российский рубль 0,3660 - 0,3665 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,81 гривен за доллар, что менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 мая установлен на таком уровне: 26,8196 гривен за 1 доллар (+0,0011 грн). При этом курс доллара на 8 мая составляет 26,8185 гривен за 1 доллар.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 4-8 мая 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 199,1 млн долларов и не проводил интервенций по продаже валюты. Таким образом, чистая покупка выросла 1,7 раза по сравнению с 115,5 млн долларов неделей ранее.

Аналитики прогнозируют в течение ближайшей недели умеренное снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,9 грн.