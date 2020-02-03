Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся вище рівня 25 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 3 лютого 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 25,12 гривень за долар, курс купівлі до 25,09 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 27,81 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,0900 - 25,1200 грн/долар, євро 27,7821 - 27,8153 грн/євро, російський рубль 0,3916 - 0,3923 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,0900 25,1200 EUR/UAH 27,7821 27,8153 RUB/UAH 0,3916 0,3923

Нагадаємо, 31 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,0200 - 25,0500 грн/долар, євро 27,6826 - 27,7103 грн/євро, російський рубль 0,3919 - 0,3924 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 25,02 гривень за долар, що на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 лютого встановлено на такому рівні: 25,0294 гривень за 1 долар (+0,1098 грн). При цьому курс долара на 31 січня становить 24,9196 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 27-31 січня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 143,50 млн доларів. При цьому центробанк протягом тижня не проводив інтервенції з купівлі валюти.

За прогнозом аналітиків, протягом тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,4/25,7 грн.