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НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку

Новини » Економіка     31.01.2020 - 16:29
НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

За тиждень центробанк продав для підтримки курсу понад 140 млн доларів

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 27-31 січня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 143,50 млн доларів. Про це повідомляється на сайті НБУ.

При цьому центробанк протягом тижня не проводив інтервенції з купівлі валюти.

За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 348,00 млн доларів і продав на 250 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 98,00 млн доларів.

Зазначимо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що коливання на валютному ринку України свідчать про те, що в країні дійсно гнучкий плаваючий обмінний курс. За його словами, на початку року імпорт в Україну перевищує експорт. Крім того, деякі компанії виводили дивіденди і купували валюту.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 20-24 січня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 50 млн доларів. Крім того, НБУ продав на міжбанку валюти на 76,50 млн доларів. Таким чином, за тиждень чистий продаж склала 26,50 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ в 2019 році купив на міжбанку валюти на 8462,60 млн доларів і продав на 529,23 млн доларів. Таким чином, за 2019 рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 7933,38 млн доларів.

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