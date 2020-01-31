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Курс долара на міжбанку піднявся вище 25 гривень

Новини » Фінанси     31.01.2020 - 17:10
Курс долара на міжбанку піднявся вище 25 гривень
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав ще на 15 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 31 січня 2020 року зріс на 15 копійок до 25,05 гривень за долар, курс купівлі до 25,02 гривень за долар. Курс євро виріс на 26 копійок до 27,71 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,0200 - 25,0500 грн/долар, євро 27,6826 - 27,7103 грн/євро, російський рубль 0,3919 - 0,3924 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,0200

25,0500

EUR/UAH

27,6826

27,7103

RUB/UAH

0,3919

0,3924

Курс долара на міжбанку піднявся вище 25 гривень

Нагадаємо, 30 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,8600 - 24,9000 грн/долар, євро 27,4106 - 27,4522 грн/євро, російський рубль 0,3930 - 0,3938 грн/руб

У той же час в обмінних пунктах України 31 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 25,08 гривень за долар, курс євро виріс на 4 копійки до 27,65 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,85 (24,82 - 30 січня), продажу - 25,08 (25,05 - 30 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,28 (27,17 - 30 січня), продажу - 27,65 (27,61 - 30 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,65 (3,66 - 30 січня), продажу 3,98 (3,99 - 30 січня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 3 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 25,02 гривень за долар, що на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 лютого встановлено на такому рівні: 25,0294 гривень за 1 долар (+0,1098 грн). При цьому курс долара на 31 січня становить 24,9196 гривень за 1 долар.

Долар піднявся вище 25 гривень вперше за три місяці Курс долара піднявся вище 25 гривень
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс рубляКурс євро
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