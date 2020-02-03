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Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Новости » Экономика     03.02.2020 - 10:55
Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся выше уровня 25 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 3 февраля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 25,12 гривен за доллар, курс в покупке до 25,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 27,81 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,0900 - 25,1200 грн/доллар, евро 27,7821 - 27,8153 грн/евро, российский рубль 0,3916 - 0,3923 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,0900

25,1200

EUR/UAH

27,7821

27,8153

RUB/UAH

0,3916

0,3923

Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Напомним, 31 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,0200 - 25,0500 грн/доллар, евро 27,6826 - 27,7103 грн/евро, российский рубль 0,3919 - 0,3924 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 25,02 гривен за доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 февраля установлен на таком уровне: 25,0294 гривен за 1 доллар (+0,1098 грн). При этом курс доллара на 31 января составляет 24,9196 гривен за 1 доллар.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 27-31 января 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 143,50 млн долларов. При этом центробанк в течение недели не проводил интервенций по покупке валюты.

По прогнозу аналитиков, в течение недели ожидается рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,4/25,7 грн.

НБУ на 3 февраля поднял официальный курс доллара выше 25 гривен Аналитики прогнозируют дальнейший рост курса доллара
Темы: Курс доллара
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