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Курс долара піднявся вище 25 гривень

Новини » Фінанси     31.01.2020 - 13:00
Курс долара піднявся вище 25 гривень
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав ще на кілька копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 31 січня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 25,08 гривень за долар, курс євро виріс на 4 копійки до 27,65 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,85 (24,82 - 30 січня), продажу - 25,08 (25,05 - 30 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,28 (27,17 - 30 січня), продажу - 27,65 (27,61 - 30 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,65 (3,66 - 30 січня), продажу 3,98 (3,99 - 30 січня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,90-25,10 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Курс долара піднявся вище 25 гривень

Нагадаємо, 31 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 8 копійок до 24,98 гривень за долар, курс купівлі до 24,95 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 27,54 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 31 січня довідковий курс на рівні 25,01 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 30 січня (24,94 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що коливання на валютному ринку України свідчать про те, що в країні дійсно гнучкий плаваючий обмінний курс. За його словами, на початку року імпорт в Україну перевищує експорт. Крім того, деякі компанії виводили дивіденди і купували валюту.

Як свідчать прогнози опитаних РБК-Україна аналітиків, середньорічний обмінний курс гривні до долара за підсумками 2020 року буде зафіксовано на рівні 25,4 грн/долар.

НБУ на 31 січня підвищив офіційний курс долара Курс долара припинив зростання на міжбанку
Теми: Курс долара
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