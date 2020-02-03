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НБУ на 3 лютого підняв офіційний курс долара вище 25 гривень

Новини » Фінанси     03.02.2020 - 07:45
НБУ на 3 лютого підняв офіційний курс долара вище 25 гривень
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Востаннє долар коштував більше 25 гривень в кінці жовтня 2019 року

Національний банк України (НБУ) на 3 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 25,02 гривень за долар, що на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 3 лютого встановлено на такому рівні: 25,0294 гривень за 1 долар (+0,1098 грн). При цьому курс долара на 31 січня становить 24,9196 гривень за 1 долар.

НБУ на 3 лютого підняв офіційний курс долара вище 25 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс вище 25 грн вперше за три місяці. Востаннє долар коштував більше 25 гривень 30 жовтня 2019 року - 25,1138 гривень за 1 долар.

НБУ на 3 лютого підняв офіційний курс долара вище 25 гривень

bank.gov.ua

Нагадаємо, 31 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 8 копійок до 24,98 гривень за долар, курс купівлі до 24,95 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 27,54 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 31 січня довідковий курс на рівні 25,01 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 30 січня (24,94 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 31 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 25,08 гривень за долар, курс євро виріс на 4 копійки до 27,65 гривень за євро. На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,85 (24,82 - 30 січня), продажу - 25,08 (25,05 - 30 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,28 (27,17 - 30 січня), продажу - 27,65 (27,61 - 30 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,65 (3,66 - 30 січня), продажу 3,98 (3,99 - 30 січня) грн за 10 рублів.

Долар піднявся вище 25 гривень вперше за три місяці Курс долара піднявся вище 25 гривень
Теми: Курс долара
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