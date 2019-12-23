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Мінекономіки планує переглянути прогноз курсу гривні до долара

Новини » Економіка     23.12.2019 - 13:10
Мінекономіки планує переглянути прогноз курсу гривні до долара
Фото: Сергій Ніколайчук (РБК-Україна)

Продовження транзиту газу сприятиме укріпленню курсу

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства планує переглянути макропрогноз на 2020 рік, в якому курс гривні до долара зараз зафіксований на рівні 27 грн/долар. Про це сказав заступник міністра Сергій Ніколайчук під час наради в Харкові 21 грудня.

Як зазначив Ніколайчук, позитивом для курсу є домовленості щодо продовження транзиту російського газу після 2020 року.

"Це дає всі підстави, щоб ми могли наступного року, в наступні роки отримати більш міцний обмінний курс. У наші прогнози, в урядові прогнози ми закладали деяку девальвацію обмінного курсу до 26, до 27 гривень за долар на найближчі два-три роки", - сказав він.

За його словами, з урахування підписання угод щодо газу і того, що відбувається на валютному ринку в останні два-три місяці, Мінекономіки може переглянути макропрогноз.

"Ми маємо всі підстави, що курс буде біль міцним. Загалом, курс буде дуже сильно залежати від того, що відбуватиметься з економікою. Якщо у нас економіка буде зростати високими темпами, це призводитиме до того, що курс продовжуватиме зміцнюватися", - сказав Ніколайчук.

Презетаціі планів та досягнень міністерства економіки. На Турбоатомі.

Опубліковано Тимофеєм Миловановим Субота, 21 грудня 2019 р.

Зазначимо, в жовтні 2019 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України змінило макропрогноз на 2020 рік, заклавши в ньому курс на рівні 27 грн/долар (раніше прогноз був 28,2 грн/долар).

Як повідомляло РБК-Україна, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що курс долара в наступному році навряд чи впаде до рівня 20 гривень.

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Теми: Курс долара
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