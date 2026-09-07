В Запорожье после атаки РФ горит торговый центр

Россияне в ночь на 7 сентября атаковали Запорожье беспилотниками. Под вражеским ударом оказался торговый центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Позже Иван Федоров рассказал, что враг ударил по ТЦ. Впоследствии глава ОВА показал кадры последствий обстрелов.

Заметим, что приблизительно сразу с началом нового времени, в Запорожье и области объявили желтый уровень угрозы. Причиной сигнала стала угроза применения дронов.

Обстрелы Запорожья

Напомним, что вечером 5 сентября россияне тоже атаковали Запорожье дронами. В результате обстрелы были повреждены жилые дома, административное здание и были пострадавшие.

Также мы писали, что в ночь на 4 сентября армия РФ тоже атаковала Запорожье, из-за чего в одной из многоэтажек возник пожар.