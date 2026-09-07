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В Запорожье после атаки РФ горит торговый центр

02:10 07.09.2026 Пн
1 мин
Что известно об очередном ударе РФ по Запорожью?
aimg Эдуард Ткач
В Запорожье после атаки РФ горит торговый центр Фото: предварительно, обошлось без пострадавших (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Россияне в ночь на 7 сентября атаковали Запорожье беспилотниками. Под вражеским ударом оказался торговый центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Заметим, что приблизительно сразу с началом нового времени, в Запорожье и области объявили желтый уровень угрозы. Причиной сигнала стала угроза применения дронов.

Позже Иван Федоров рассказал, что враг ударил по ТЦ. Впоследствии глава ОВА показал кадры последствий обстрелов.

"Враг атаковал Запорожье БпЛА. Загорелся торговый центр. Прошло без пострадавших", - говорится в сообщении.

Обстрелы Запорожья

Напомним, что вечером 5 сентября россияне тоже атаковали Запорожье дронами. В результате обстрелы были повреждены жилые дома, административное здание и были пострадавшие.

Также мы писали, что в ночь на 4 сентября армия РФ тоже атаковала Запорожье, из-за чего в одной из многоэтажек возник пожар.

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