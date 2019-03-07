ЄС встановив Британії дедлайн для нового рішення по Brexit

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Після провалу переговорів, ЄС вирішив встановити дедлайн

ЄС дав Великобританії всього 48 годин, щоб виступити з пропозицією щодо виходу з глухого кута Brexit. Про це повідомляє Mirror Online.

Після провалу переговорів, ЄС вирішив встановити дедлайн. Спочатку Велика Британія вимагала обмеження по часу, застереження щодо виходу з ЄС або "альтернативних домовленостей" за "backstop", що може привести до того, що Великобританія з 2021 року потрапить під митні правила ЄС, пише видання. Але за 22 дні до Brexit джерело з ЄС заявило, що "пропозиції були божевільними".

Видання пише, що на наступний вівторок Тереза Мей може програти вирішальне голосування парламентаріїв з будь-якої угоди про Brexit.

Нагадаємо, парламент Шотландії і національні збори Уельсу проголосували за те, щоб виступити проти угоди про Brexit, погодженого урядом Великобританії.

Раніше повідомлялося, що Великобританія запропонувала Європейському союзу в разі відсутності угоди виходу Британії з ЄС (Brexit) оформити тему гарантій прав європейських громадян, що проживають в країні, і британців, які живуть на території ЄС, у вигляді окремої угоди.