Мей назвала дату голосування британського парламенту по Brexit

Депутати зможуть проголосувати вже до 12 березня

Британский парламент до 12 марта проголосует за выход из ЕС, однако это произойдет не на следующей неделе. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Мэй подчеркнула, что ее команда провела встречи в Брюсселе, чтобы обеспечить такие изменения, которые, по мнению законодателей, нужно пройти .

Напомним, в Британии трое министров требуют отложить Brexit. Министры считают, что, если в ближайшее время не будет решения по выходу Британии из ЕС, они готовы бросить вызов премьеру Терезе Мэй и проголосовать за задержку Brexit.

Ранее сообщалось, что старшие министры правительства Британии хотят, чтобы премьер-министр Тереза Мэй ушла в отставку после завершения первого этапа переговоров по Brexit и чтобы она дала возможность провести следующий этап переговоров новому лидеру.

До этого члены Палаты общин парламента Великобритании 14 февраля не поддержали предложение, которая призвала правительство страны договориться с Брюсселем о переносе сроков Brexit. Против поправки проголосовали 315 членов парламента, за - 93. После этого Мэй поехала в Брюссель, чтобы встретиться с Юнкером и обсудить Brexit.

Также представители оппозиционной Лейбористской партии требовали от Мэй провести голосование по выходу Великобритании из евросоюза (Brexit) до конца февраля.