Британія може провести голосування по Brexit до кінця лютого

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Представники Лейбористської партії вимагають провести голосування до 26 лютого

Представники опозиційної Лейбористської партії вимагають від прем'єр-міністра Терези Мей провести голосування по виходу Британії з Європейського союзу (Brexit) до кінця лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times.

За словами представника лейбористів Кіра Стармера, опозиційна Лейбористська партія розраховує перешкодити виходу країни з ЄС без угоди за допомогою винесення на розгляд парламенту відповідної поправки, яка змусить Мей провести голосування до 26 лютого, а не після саміту ЄС 21 березня як планувалося раніше.

"Ми повинні встановити крайній термін, коли залишається все менше часу. І це те, що ми збираємося зробити цього тижня (11-15 лютого – ред.)", - сказав Стармер.

Зазначається, що мета поправки також полягає в недопущенні ситуації, коли депутати постануть перед виборов: або голосувати за попередній варіант угоди, або виходити з Євросоюзу без неї.

Нагадаємо, раніше голова Європейської ради Дональд Туск заявив про відсутність "прориву" в питанні виходу Британії з Європейського союзу.

"Зустріч з прем'єр-міністром Британії Терезою Мей. Все ще немає прориву в осяжній перспективі. Переговори будуть продовжені", - написав Туск в соцмережі.

Додамо, лідер Палати громад Андреа Ледсом заявила, що британський парламент обговорить пропозицію про вихід Британії з Європейського союзу 14 лютого.