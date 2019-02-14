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Парламент Британії не підтримав ініціативу Мей перенести терміни Brexit

Новини » Політика    14.02.2019 - 20:55
Парламент Британії не підтримав ініціативу Мей перенести терміни Brexit
Ілюстративне фото (GettyImages)

Проти поправки проголосували 315 членів парламенту

Члени Палати громад парламенту Великобританії не підтримали пропозицію, що закликає уряд країни домовитися з Брюсселем про перенесення строків Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомляється, парламент проголосував проти поправки, яка пропонує перенести терміни Brexit як мінімум на 3 місяці.

Проти поправки проголосували 315 членів парламенту, за - 93.

Крім того, члени парламенту відкинули поправку лейбористів, яка вимагала від уряду провести голосування по Brexit до 27 лютого, а в іншому випадку - дозволити парламенту проголосувати за альтернативними планами.

Парламент також відкинув і сам технічний документ, який повинен був підтвердити, що члени парламенту все ще дотримуються курсу, який самі окреслили у кінці січня.

Проти документа проголосували 303 члена парламенту, за - 258.

Раніше представники опозиційної Лейбористської партії вимагали від Мей провести голосування по виходу Великобританії з Європейського союзу (Brexit) до кінця лютого.

У Британії парламент знову голосуватиме щодо Brexit 27 лютого
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