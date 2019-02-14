Парламент Британії не підтримав ініціативу Мей перенести терміни Brexit

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Проти поправки проголосували 315 членів парламенту

Члени Палати громад парламенту Великобританії не підтримали пропозицію, що закликає уряд країни домовитися з Брюсселем про перенесення строків Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомляється, парламент проголосував проти поправки, яка пропонує перенести терміни Brexit як мінімум на 3 місяці.

Проти поправки проголосували 315 членів парламенту, за - 93.

Крім того, члени парламенту відкинули поправку лейбористів, яка вимагала від уряду провести голосування по Brexit до 27 лютого, а в іншому випадку - дозволити парламенту проголосувати за альтернативними планами.

Парламент також відкинув і сам технічний документ, який повинен був підтвердити, що члени парламенту все ще дотримуються курсу, який самі окреслили у кінці січня.

Проти документа проголосували 303 члена парламенту, за - 258.

Раніше представники опозиційної Лейбористської партії вимагали від Мей провести голосування по виходу Великобританії з Європейського союзу (Brexit) до кінця лютого.