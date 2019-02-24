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Brexit без угоди не спричинить хаос в Європі, - єврокомісар

Новини » Політика    24.02.2019 - 13:46
Brexit без угоди не спричинить хаос в Європі, - єврокомісар
Ілюстративне зображення (колаж РБК-Україна)

Європейський союз давно готується до сценарію виходу Британії без угоди

Єврокомісар з економічних та фінансових питань Пьєр Московісі заявив, що вихід Британії з Європейського союзу (Brexit) без угоди не спричинить хаосу в Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Московісі для Europe1.

За словами єврокомісара, наразі проблема несе суто політичний характер, так як тепер парламент Британії має вирішити, за яким сценарієм відбудеться вихід з ЄС.

"Не треба робити Brexit повним крахом та кінцем світу … Все було передбачено в ході переговорів, які тривають вже майже 3 роки. Проблема тепер має політичний характер, так як необхідно, щоб британський парламент виніс своє рішенням більшістю голосів, але яким воно буде, ніхто зараз не знає", - заявив Московісі.

Крім того, Московісі зазначив, що Європейський союз вже давно готується до можливого виходу Британії з ЄС без угоди.

"Це буде те, що я називаю "чорним сценарієм". І задача в даному випадку для Європейської комісії полягає в тому, щоб бути готовими до цього", - наголосив єврокомісар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що троє британських міністрів вимагають відкласти вихід Британії з Європейського союзу. З такою вимогою виступили міністр праці і у справах пенсій Ембер Радд, лорд-канцлер і міністр юстиції Девід Гок, міністр у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії Грег Кларк

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