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Троє британських міністрів закликали відкласти Brexit

Новини » Політика    23.02.2019 - 13:53
Троє британських міністрів закликали відкласти Brexit
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вони готові кинути виклик прем’єрці Терезі Мей і проголосувати за затримку Brexit

У Британії троє міністрів вимагають відкласти Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Міністри вважають, що, якщо найближчим часом не буде рішення по виходу Британії з ЄС, вони готові кинути виклик прем’єрці Терезі Мей і проголосувати за затримку Brexit.

Зокрема, з такою вимогою виступили міністр праці і у справах пенсій Ембер Радд, лорд-канцлер і міністр юстиції Девід Гок, міністр у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії Грег Кларк.

Раніше повідомлялось, що старші міністри уряду Британії хочуть, щоб прем'єр-міністр Тереза Мей пішла у відставку. Міністри хочуть відставки Мей після завершення першого етапу переговорів щодо Brexit і, щоб вона дала можливість провести наступний етап переговорів новому лідеру.

До цього члени Палати громад парламента Великобританії 14 лютого не підтримали пропозицію, яка закликала уряд країни домовитися з Брюсселем про перенесення строків Brexit. Проти поправки проголосували 315 членів парламенту, за - 93. Після цього Мей поїхала в Брюссель, аби зустрітися з Юнкером і обговорити Brexit.

Також представники опозиційної Лейбористської партії вимагали від Мей провести голосування по виходу Великобританії з Європейського союзу (Brexit) до кінця лютого.

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