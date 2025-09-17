Мецола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента

По ее словам, этот шаг позволит еще больше усилить сотрудничество между Украиной и ЕС, ведь офис Европарламента будет работать в столице на ежедневной основе.

"Я здесь на этой неделе для того, чтобы еще больше усилить наше сотрудничество. Мы открываем постоянное представительство Европейского парламента здесь, в Киеве для того, чтобы мы присутствовали в Украине и работали с вами каждый день. Это было наше обязательство перед вами и мы его выполняем", - сказала она.

Мецола также отметила, что в ближайшее время Европейский Союз примет 19-й пакет санкций против России. Он будет предусматривать дальнейший отказ от российской нефти и газа и усиление борьбы с так называемым "теневым флотом".