Мецола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента

Среда 17 сентября 2025 12:18
Мецола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента Фото: президент Европарламента Роберта Мецола (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Председатель Европарламента Роберта Мецола выступила в Верховной Раде и объявила об открытии постоянного представительства Европарламента в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию телеканала "Рада".

По ее словам, этот шаг позволит еще больше усилить сотрудничество между Украиной и ЕС, ведь офис Европарламента будет работать в столице на ежедневной основе.

"Я здесь на этой неделе для того, чтобы еще больше усилить наше сотрудничество. Мы открываем постоянное представительство Европейского парламента здесь, в Киеве для того, чтобы мы присутствовали в Украине и работали с вами каждый день. Это было наше обязательство перед вами и мы его выполняем", - сказала она.

Мецола также отметила, что в ближайшее время Европейский Союз примет 19-й пакет санкций против России. Он будет предусматривать дальнейший отказ от российской нефти и газа и усиление борьбы с так называемым "теневым флотом".

Визит Мецолы в Украину

Напомним, сегодня председатель Европарламента Роберта Мецола приехала в Киев.

Во время визита она проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко, председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, а также с руководителями парламентских фракций и групп.

Стоит добавить, что Мецола уже неоднократно посещала Украину после начала полномасштабной войны, а ее предыдущий визит состоялся в мае 2024 года.

Киев Европарламент Верховная рада
