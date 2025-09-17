Мецола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента
Председатель Европарламента Роберта Мецола выступила в Верховной Раде и объявила об открытии постоянного представительства Европарламента в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию телеканала "Рада".
По ее словам, этот шаг позволит еще больше усилить сотрудничество между Украиной и ЕС, ведь офис Европарламента будет работать в столице на ежедневной основе.
"Я здесь на этой неделе для того, чтобы еще больше усилить наше сотрудничество. Мы открываем постоянное представительство Европейского парламента здесь, в Киеве для того, чтобы мы присутствовали в Украине и работали с вами каждый день. Это было наше обязательство перед вами и мы его выполняем", - сказала она.
Мецола также отметила, что в ближайшее время Европейский Союз примет 19-й пакет санкций против России. Он будет предусматривать дальнейший отказ от российской нефти и газа и усиление борьбы с так называемым "теневым флотом".
Визит Мецолы в Украину
Напомним, сегодня председатель Европарламента Роберта Мецола приехала в Киев.
Во время визита она проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко, председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, а также с руководителями парламентских фракций и групп.
Стоит добавить, что Мецола уже неоднократно посещала Украину после начала полномасштабной войны, а ее предыдущий визит состоялся в мае 2024 года.