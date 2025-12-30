Метро Киева будет работать с изменениями 1 и 2 января: график движения

В Киевском метрополитене 1 и 2 января 2026 года временно изменят график движения поездов на всех трех линиях. Причина - прогнозируемое уменьшение пассажиропотока в первые дни нового года.

